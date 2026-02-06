Caso 'maletas': Aseguran que Naabol Y DGAC cumplieron los procedimientos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ratificó este viernes que Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cumplieron estrictamente con los procedimientos establecidos en el denominado caso “maletas”, investigado por el Ministerio Público.

“Ambas entidades han cumplido el procedimiento. He pedido informes al respecto y las dos han actuado a cabalidad. Si existiera algún error o problema, nadie tiene impunidad y se irá a declarar, pero bajo el procedimiento vigente se ha cumplido con todo”, afirmó la autoridad ante los medios de comunicación en la ciudad de Santa Cruz, donde participó en una reunión del Centro de Gobierno (Cengob).

El caso está vinculado con el ingreso de más de 32 maletas en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos, a finales de noviembre de 2025, que habrían pasado sin control en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Según las investigaciones, una de las personas involucradas portaba un pasaporte diplomático, lo que derivó en la omisión de controles.

Zamora recordó que desde el inicio del caso solicitó informes técnicos tanto a Naabol como a la DGAC, los cuales concluyen que ambas instituciones cumplieron con sus competencias y responsabilidades, sin registrar fallas en sus procedimientos operativos.

“En Naabol y la DGAC no ha habido fallas. De acuerdo con los informes que tengo, se cumplió el procedimiento. La Fiscalía ha intervenido lo que es la Aduana, que es donde se habría producido la falta de control, y ese aspecto ya se encuentra en proceso de investigación”, reiteró el ministro.

La autoridad aseguró que el Gobierno continuará colaborando con las instancias judiciales para la investigación del hecho.

La exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos son los dos principales investigados y se encuentran en las celdas cumpliendo una detención preventiva en Santa Cruz.

