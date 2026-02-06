TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Milagro en el altar! Un novio sufrió un paro cardíaco en plena boda y un invitado le salvó la vida

¡Héroe entre los invitados! Un novio de 34 años murió por unos minutos en su propia boda, pero un paramédico que estaba en la fiesta logró resucitarlo. Una historia increíble que casi termina en tragedia.

Milen Saavedra

06/02/2026 18:46

Paramédicos en el lugar de una boda en el centro de Israel después de que el novio sufriera un paro cardíaco, el 2 de febrero de 2026. Foto: United Hatzalah/The Times of Israel.
Gezer, Israel

Escuchar esta nota

Lo que debía ser el día más feliz de sus vidas se transformó en una escena de terror que hoy recorre el mundo. En el consejo regional de Gezer, Israel, un novio de 34 años se desplomó repentinamente frente a sus invitados en plena celebración, tras sufrir un paro cardíaco fulminante.

De la fiesta al pánico en segundos

La música y las risas se convirtieron en gritos de auxilio cuando el hombre cayó al suelo ante la mirada atónita de su prometida y sus familiares. Sin embargo, el destino quiso que entre los presentes se encontrara Ben Sinai, un paramédico profesional que no dudó en intervenir.

"De repente vi una conmoción y escuché gritos. Vi que el novio se había desplomado. Inmediatamente pedí refuerzos y comencé las maniobras de reanimación", relató Sinai a medios locales.

Una lucha contra el reloj

Con la ayuda de otros médicos que estaban en la fiesta y el uso del desfibrilador del salón de eventos, Sinai inició una reanimación cardiopulmonar (RCP) prolongada. Durante varios minutos de angustia extrema, el corazón del joven novio no latía, pero la insistencia de los rescatistas logró lo impensado: el pulso regresó.

Una vez estabilizado en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al Centro Médico Kaplan en Rehovot. Según el último informe médico, el novio se encuentra en estado grave pero estable, bajo observación constante.

Esta historia, que pone la piel de gallina, ha sido calificada como un "milagro" por los asistentes, ya que la presencia del equipo médico y la disponibilidad de un desfibrilador en el salón fueron la diferencia entre una tragedia y una segunda oportunidad de vida.

Con información de RT y The Times of Israel.

