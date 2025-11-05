Sin dinero, pero con ingenio: un novio pagó su boda con anuncios en su traje

Un francés sin apenas ahorros logró financiar su boda de una manera insólita: vendiendo espacios publicitarios en la chaqueta de su traje a 26 empresas tecnológicas emergentes y convirtiéndose en una auténtica valla publicitaria humana.

Dagobert Renouf llevaba tiempo soñando con casarse con su prometida, Anna Plynina, pero no contaba con los recursos necesarios para organizar una celebración digna. En palabras del propio Renouf, estaba completamente arruinado y a punto de quedarse sin hogar.

Aun así, no quiso privar a su pareja del enlace que ambos deseaban. En julio, publicó en la red social X (antes Twitter) que había decidido sufragar los gastos del evento transformando su traje en una especie de mono de piloto de Fórmula 1: cualquier empresa podía comprar un espacio para colocar su logotipo.

La idea se volvió viral. En pocos días, 26 startups adquirieron un lugar en su chaqueta, generando ingresos cercanos a los 9.000 euros.

“Al principio a mi novia no le gustaba la idea, pero luego entendimos que era una oportunidad para reunir a toda la comunidad emprendedora que he construido durante años en este día tan especial”, explicó Renouf a la revista People.

El 25 de octubre, Dagobert y Anna se dieron el “sí, quiero” ante 16 familiares y amigos. El novio lució su chaqueta repleta de logos, símbolo del ingenio con el que convirtió una situación de crisis en una celebración inolvidable. Confeccionar la prenda en tan poco tiempo no fue fácil, pero lo consiguió.

