Piloto retiene un avión por falta de pago: "No salen hasta que nos paguen"

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivió un episodio insólito cuando un piloto retuvo un avión con todos los pasajeros a bordo. Inicialmente se habló de un “secuestro”, ya que nadie podía bajar de la aeronave y algunos pasajeros comenzaron a reclamar airadamente.

Según narró el propio piloto a los pasajeros, antes del despegue detectó una falla en la puerta del avión.

“Me dicen que la regué, pero ustedes son mis pasajeros y no voy a dejarlos ni voy a dejar mi trabajo”, dijo el piloto, que se identificó como Édgar Macías González, quien aseguró que la aerolínea intentó reemplazarlo y despedirlo tras reportar el problema.

Además, denunció que a él y a su equipo les debían al menos cinco meses de viáticos: “Llevamos casi tres años trabajando y jamás hemos faltado a un vuelo. Nos deben pagos y nos tienen que pagar hoy”.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el piloto afirmó: “Este avión sale hasta que nos paguen lo que nos deben”. Algunos pasajeros entendieron la situación, pero otros exigieron poder descender y acusaron al piloto de secuestrarlos.

Finalmente, se activaron los protocolos de seguridad y Macías González fue detenido por la autoridad, quedando a disposición de la Agencia Federal de Investigación Civil.

Las autoridades del AICM y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmaron que se detectó un problema menor en la aeronave y que la tripulación fue reemplazada, aunque minimizaron la denuncia de falta de pagos.

