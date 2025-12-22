TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vehículo cae en un canal tras chocar contra un puente peatonal y derribar un poste

El conductor habría abandonado el lugar tras el fuerte impacto; el automóvil quedó completamente destrozado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/12/2025 8:27

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida de la Radial 13 con Sexto Anillo, cuando un vehículo impactó contra un puente peatonal y derribó un poste de luz, cayendo posteriormente dentro de un canal.

Según testigos, el conductor salir del motorizado para posteriormente darse a la fuga. Las imágenes del lugar muestran que el automóvil quedó completamente destrozado, con todos los vidrios rotos y daños materiales de consideración.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para iniciar con las investigaciones y retirar el vehículo del canal. 

Efectivos anunciaron que se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.

 

