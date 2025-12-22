Vehículo cae en un canal tras chocar contra un puente peatonal y derribar un poste

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida de la Radial 13 con Sexto Anillo, cuando un vehículo impactó contra un puente peatonal y derribó un poste de luz, cayendo posteriormente dentro de un canal.

Según testigos, el conductor salir del motorizado para posteriormente darse a la fuga. Las imágenes del lugar muestran que el automóvil quedó completamente destrozado, con todos los vidrios rotos y daños materiales de consideración.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para iniciar con las investigaciones y retirar el vehículo del canal.

Efectivos anunciaron que se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.

Mira la programación en Red Uno Play