Vehículo cae en un canal tras chocar contra un puente peatonal y derribar un poste

El conductor habría abandonado el lugar tras el fuerte impacto; el automóvil quedó completamente destrozado.
22/12/2025 8:27
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida de la Radial 13 con Sexto Anillo, cuando un vehículo impactó contra un puente peatonal y derribó un poste de luz, cayendo posteriormente dentro de un canal.
Según testigos, el conductor salir del motorizado para posteriormente darse a la fuga. Las imágenes del lugar muestran que el automóvil quedó completamente destrozado, con todos los vidrios rotos y daños materiales de consideración.
Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para iniciar con las investigaciones y retirar el vehículo del canal.
Efectivos anunciaron que se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.
