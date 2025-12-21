Continúa la búsqueda de al menos 12 personas desaparecidas tras la riada en El Torno

En el municipio de El Torno continúan las labores de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas tras la riada registrada el pasado sábado 13 de diciembre, considerada el peor desastre natural en la región en más de 40 años.

Familiares de al menos 12 personas llegaron este domingo hasta el centro de monitoreo del municipio para exigir a las autoridades nacionales y departamentales que se intensifiquen los trabajos de rescate. En el lugar, las fotografías de los desaparecidos fueron colocadas en un muro como muestra de la desesperación y el pedido de ayuda de las familias.

Una de las familiares, en contacto con la prensa, solicitó al Gobierno y a la Gobernación continuar con las labores de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos, desaparecidos tras la riada que sorprendió a El Torno el pasado 13 de diciembre.

De acuerdo con el reporte oficial, a más de una semana del desastre, las brigadas de rescate lograron recuperar 22 cuerpos de entre el lodo y las palizadas; 19 de las víctimas ya fueron identificadas.

La riada también dejó luto y destrucción en otros municipios del departamento. En El Torno, al menos 11 comunidades permanecen aisladas y hasta el momento no se logró restituir los servicios básicos de agua potable ni de energía eléctrica.

