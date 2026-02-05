Mototaxistas levantan bloqueos en Montero y declaran cuarto intermedio hasta el lunes

Luego de dos intensas jornadas de movilización, los mototaxistas de Montero determinaron declarar un cuarto intermedio en sus bloqueos y liberar las rutas hasta el próximo lunes. Esta medida de presión, que afectaba la conexión con la capital cruceña, surge como protesta ante la presunta mala calidad de la gasolina que estaría dañando sus herramientas de trabajo.

“Estamos dando una pausa hasta el lunes para no perjudicar más a la población, pero exigimos respuestas concretas sobre el combustible”, afirmaron representantes del sector durante la suspensión de la medida.

A pesar de este alivio en Montero, otros puntos estratégicos como el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia y la zona de la Pampa de la Isla mantienen restricciones activas.

La protesta se ha extendido por diversos municipios cruceños, provocando graves pérdidas económicas y dificultades extremas en la circulación del transporte interprovincial. Los conductores damnificados aseguran que la situación es insostenible y esperan que este receso en Montero sirva para que las autoridades presenten una solución técnica definitiva.

