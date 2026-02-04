TEMAS DE HOY:
Caso maletas Feminicidio inhabilitación de candidatos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Cuarto intermedio: Mototaxistas levantan bloqueo en Valle Sánchez tras preacuerdo

Tras una tensa jornada de protestas, el sector transporte espera resultados de la reunión con el Ejecutivo nacional y YPFB.

Ximena Rodriguez

04/02/2026 18:33

Santa Cruz

Escuchar esta nota

Tras una intensa jornada de movilizaciones, los mototaxistas determinaron levantar el bloqueo en la entrada a Valle Sánchez luego de alcanzar un acuerdo preliminar con las autoridades. La medida de presión, que afectó la ruta principal hacia Cochabamba, entró en un cuarto intermedio hasta este viernes para facilitar el diálogo técnico.

El conflicto escaló debido a denuncias sobre la mala calidad de la gasolina, la cual habría provocado averías mecánicas en miles de motocicletas del Norte Integrado. Ante esta situación, el Ejecutivo se comprometió a mejorar el suministro de combustible y a instalar mesas de trabajo para evaluar la cobertura de daños económicos.

La resolución definitiva del conflicto dependerá de la reunión programada con el Ministro de Hidrocarburos y representantes de YPFB. Mientras tanto, el flujo vehicular se ha restablecido en los puntos estratégicos, aunque los dirigentes advierten con retomar las medidas si no se cumplen sus demandas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD