Cuarto intermedio: Mototaxistas levantan bloqueo en Valle Sánchez tras preacuerdo

Tras una intensa jornada de movilizaciones, los mototaxistas determinaron levantar el bloqueo en la entrada a Valle Sánchez luego de alcanzar un acuerdo preliminar con las autoridades. La medida de presión, que afectó la ruta principal hacia Cochabamba, entró en un cuarto intermedio hasta este viernes para facilitar el diálogo técnico.

El conflicto escaló debido a denuncias sobre la mala calidad de la gasolina, la cual habría provocado averías mecánicas en miles de motocicletas del Norte Integrado. Ante esta situación, el Ejecutivo se comprometió a mejorar el suministro de combustible y a instalar mesas de trabajo para evaluar la cobertura de daños económicos.

La resolución definitiva del conflicto dependerá de la reunión programada con el Ministro de Hidrocarburos y representantes de YPFB. Mientras tanto, el flujo vehicular se ha restablecido en los puntos estratégicos, aunque los dirigentes advierten con retomar las medidas si no se cumplen sus demandas.