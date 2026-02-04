TEMAS DE HOY:
Nacionales

Designan a Sandra Quiroga Solano como contralora interina del Estado

El Gobierno nacional designó, mediante Decreto Supremo 5538, a Sandra Quiroga Solano como Contralora General del Estado Interina, cargo que ejercerá hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a la autoridad titular.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 22:10

Foto: Sandra Quiroga Solano como contralora interina del Estado
La Paz

El Gobierno nacional designó, mediante Decreto Supremo 5538, a Sandra Quiroga Solano como Contralora General del Estado Interina, cargo que ejercerá hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a la autoridad titular.

La disposición está establecida en el Decreto Supremo 5538, que instruye la designación interina ante la falta de consenso legislativo para la elección definitiva de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado.

Sandra Quiroga es Licenciada y cuenta con una maestría en Ciencias en Gerencia Pública, además de una trayectoria de 30 años en la gestión pública. Parte de su experiencia profesional se desarrolló dentro de la propia Contraloría, lo que respalda su conocimiento técnico e institucional del órgano de control.

La nueva Contralora Interina formó parte de la nómina de 10 postulantes preseleccionados por la anterior Asamblea Legislativa en octubre de 2025, proceso que quedó paralizado y que hasta la fecha no fue reactivado.

Quiroga Solano reemplaza a Nora Herminia Mamani Cabrera quien fue designada como contralora interina desde julio de 2022 en la gestión de Luis Arce.

Lea del decreto supremo 5538.

 

