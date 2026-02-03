La Policía lanza el plan 'Hora Verde' en coordinación con 'Carpeta Segura': ¿de qué se trata?

La Policía Boliviana, a través del Comando Departamental de Santa Cruz, lanzó oficialmente el plan denominado 'Hora Verde', una estrategia de refuerzo al trabajo rutinario que realiza la institución, principalmente en el control del tráfico vehicular y la seguridad ciudadana.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, explicó que este plan nace desde la Dirección Departamental de Tránsito con el objetivo principal de mejorar la fluidez vehicular en distintos puntos de la ciudad.

“Sí, el plan se denomina ‘Hora Verde’. Es un plan de refuerzo al servicio rutinario que realiza la Policía en control del tráfico vehicular. A partir de la Dirección Departamental de Tránsito, estamos implementando este plan con la finalidad de que el tránsito sea de carácter fluido en toda la ciudad”, señaló la autoridad policial.

El plan no solo está enfocado en la circulación vehicular. Según detalló el comandante, esta estrategia está articulada con el plan 'Carpeta Segura', que contempla el resguardo policial en unidades educativas para garantizar la seguridad de los estudiantes durante los horarios de ingreso y salida.

“Es un refuerzo este servicio y está relacionado y coordinado también con lo que es el plan de ‘Carpeta Segura’, en el cual realizamos el resguardo en las unidades educativas para que nuestros estudiantes puedan ingresar y salir de las unidades educativas con seguridad”, agregó Gómez.

Asimismo, durante una entrevista en el programa El Mañanero, el comandante fue consultado sobre el despliegue policial ante el próximo feriado largo. La autoridad indicó que el objetivo es asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades de la población.

“Sí, efectivamente el trabajo de la Policía garantiza el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad, justamente con el trabajo que estamos realizando en las calles, los patrullajes de manera permanente y obviamente la actividad investigativa de las unidades responsables de este tema”, afirmó.

Con el plan 'Hora Verde', la Policía busca reforzar su presencia operativa en las calles, optimizar la circulación vehicular y fortalecer la seguridad preventiva, especialmente en zonas escolares y puntos estratégicos de la ciudad.

