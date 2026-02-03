TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Partidazo! Barcelona enfrenta al Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey

Los dirigidos por Hansi Flick enfrentarán a partido único a los manchegos en el Estadio Carlos Belmonte la tarde de este martes.

Martin Suarez Vargas

03/02/2026 10:45

Izquierda: Lamine Yamala delantero del Barcelona. Derecha: Jefte Betancor, delantero del Albacete. Foto: redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

Desde las 16:00, el FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, visitará al Albacete Balompié en un duelo a partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Belmonte, en la ciudad de Albacete.

El compromiso promete emociones fuertes en una de las llaves más atractivas del certamen. El equipo culé buscará imponer su jerarquía ante un conjunto manchego que intentará hacerse fuerte en casa. El árbitro designado para el encuentro es José Luis Munuera Montero.

¿La rebeldía del Albacete o la jerarquía del gigante culé? Esa es la gran incógnita en un torneo históricamente impredecible, donde muchas veces el modesto se agiganta y derriba a los favoritos, aunque también existen jornadas en las que la lógica termina imponiéndose.

En el camino a esta instancia, Barcelona eliminó al Racing de Santander en los octavos de final tras vencerlo 2-0, mientras que Albacete dio el gran golpe del torneo al dejar en el camino al Real Madrid, al que derrotó 3-2 en un partido cargado de dramatismo.

Mira la programación en Red Uno Play

