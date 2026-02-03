¡Partidazo! Barcelona enfrenta al Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey

Desde las 16:00, el FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, visitará al Albacete Balompié en un duelo a partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Belmonte, en la ciudad de Albacete.

El compromiso promete emociones fuertes en una de las llaves más atractivas del certamen. El equipo culé buscará imponer su jerarquía ante un conjunto manchego que intentará hacerse fuerte en casa. El árbitro designado para el encuentro es José Luis Munuera Montero.

¿La rebeldía del Albacete o la jerarquía del gigante culé? Esa es la gran incógnita en un torneo históricamente impredecible, donde muchas veces el modesto se agiganta y derriba a los favoritos, aunque también existen jornadas en las que la lógica termina imponiéndose.

En el camino a esta instancia, Barcelona eliminó al Racing de Santander en los octavos de final tras vencerlo 2-0, mientras que Albacete dio el gran golpe del torneo al dejar en el camino al Real Madrid, al que derrotó 3-2 en un partido cargado de dramatismo.

