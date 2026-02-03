¡Hoy, Copa Libertadores! The Strongest es el primer equipo boliviano en entrar en acción

The Strongest será esta noche el primer club boliviano en entrar en acción en un torneo internacional en la temporada 2026. El conjunto atigrado recibirá a Deportivo Táchira de Venezuela desde las 20:30 en el estadio Hernando Siles, por la primera fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El equipo paceño, dirigido técnicamente por Óscar Villegas, enfrentará al denominado Carrusel Aurinegro, que ya se encuentra en competencia en el torneo local venezolano y arrancó la temporada con el pie derecho.

Al igual que el cuadro venezolano, que es conducido por el exfutbolista uruguayo Álvaro Recoba, The Strongest también suma minutos oficiales en el fútbol boliviano. En su presentación más reciente igualó 2-2 con Bolívar en el clásico correspondiente al Torneo de Verano.

Por su parte, Deportivo Táchira debutó con una victoria 3-1 sobre Anzoátegui, en la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol venezolano.

Para el duelo entre atigrados y el elenco tachirense fue designada una terna arbitral brasileña. El árbitro principal será Paulo César Zanovelli da Silva, acompañado por Nailton Oliveira como primer asistente y Víctor Imazu como segundo asistente. El cuarto árbitro será Rafael Rodrigo Klein.

En el sistema VAR estarán Marco Aurelio Fazekas Pereira, mientras que el asistente VAR será Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro.

