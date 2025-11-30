VIDEO: El frentazo de Danilo que le dio la Libertadores a Flamengo

Corrían los 20 minutos del segundo tiempo cuando llegó el único gol con el que Flamengo se llevó el triunfo ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, Perú.

El autor del tanto fue Danilo, exjugador del Real Madrid, quien conectó un frentazo tras un tiro de esquina para darle la victoria al Mengao y asegurar el cuarto título del club carioca en el torneo continental.

Con esta conquista, Danilo amplió su palmarés internacional, sumando su segunda Copa Libertadores tras haberla ganado en 2011 con Santos, y también consolidó sus dos títulos de Champions League obtenidos con el Real Madrid en 2015 y 2016.

El gol del defensa no solo definió la final, sino que confirmó a Flamengo como uno de los grandes protagonistas del continente sudamericano, mientras que Danilo se reafirma como un jugador histórico en la competición.

