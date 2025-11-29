Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un escenario de pánico y horror: una niña de seis años llorando desconsoladamente mientras el fuego consume por completo el vehículo en el que viajaba con su madre. Personas en el lugar intentan contener las llamas con extintores, mientras otras se alejan por precaución, incapaces de ayudar.

El incendio ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre en un surtidor del municipio de Portachuelo. Según información preliminar, una mujer y su hija resultaron con graves quemaduras de segundo y tercer grado y fueron trasladadas de urgencia a una clínica cercana.

El vehículo quedó completamente calcinado, evidenciando la magnitud del siniestro.

Autoridades investigan las causas del incendio.

