¡Prepárese! Así estará el clima en el último ‘finde’ de noviembre mientras se aproxima un frente frío

Si planea actividades al aire libre este fin de semana, el clima podría jugarle una sorpresa. Mientras el calor continuará dominando en gran parte del país, un cambio brusco se acerca con la llegada de un frente frío la próxima semana, según reportes del Searpi.

Fin de semana con calor intenso y vientos fuertes

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que el sábado 29 de noviembre la temperatura oscilará entre 23°C y 33°C, acompañada de vientos que superarán los 50 km/h.

“Vamos a sentir más calor, entre 3 y 5 grados adicionales, por la alta humedad que persiste en la atmósfera”, explicó.

Aunque no se prevén lluvias para el fin de semana, Alpire advirtió que podrían presentarse precipitaciones aisladas y extraordinarias debido al efecto combinado del calor y la humedad.

Senamhi declara alerta naranja por temperaturas extremas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta naranja desde el sábado 29 hasta el domingo 30 de noviembre, debido al ascenso significativo de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse entre 36°C y 42°C.

Las zonas más afectadas serán provincias de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde el calor extremo podría impactar la salud de la población, además de afectar actividades agrícolas y rutinas diarias.

Un frente frío traerá lluvias y riesgos desde el martes

Mientras el fin de semana estará marcado por el calor, el panorama cambiará abruptamente desde el martes 2 de diciembre, cuando ingrese un frente frío acompañado de lluvias.

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) alertó que las precipitaciones podrían llegar a 20 milímetros, generando crecidas en los ríos Ichilo, Grande, Piraí y Yapacaní.

José Antonio Rivero Vaca, director ejecutivo de Searpi, señaló que los suelos en la región ya están saturados por lluvias previas, lo que incrementa el riesgo de desbordes.

“A medida que nos acerquemos al día martes, los pronósticos se irán afinando, pero sí es posible que se presenten crecidas que generen riesgos en diferentes sectores”, indicó.

