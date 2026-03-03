Investigan por dos delitos a tres brasileños aprehendidos con arma y droga en hotel de Santa Cruz

Tres ciudadanos de nacionalidad brasileña fueron aprehendidos en un hotel de la zona de Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de un operativo realizado por efectivos policiales con apoyo de Interpol. En su poder se encontró un arma de fuego calibre 22, varias cajas de municiones y sustancias controladas, presuntamente marihuana.

La fiscal de materia asignada al caso, Delmy Guzmán, informó que se abrieron dos investigaciones paralelas. La primera está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el delito de tenencia y porte y portación de arma de fuego. La segunda es dirigida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

“Se tiene una investigación aperturada por una requisa o intervención que realiza Interpol, en la cual encuentran a estos ciudadanos extranjeros. Se pudo verificar que estaban portando un arma de fuego y, tras la requisa correspondiente, también se hallaron sustancias controladas”, señaló la representante del Ministerio Público.

Investigan por dos delitos a tres brasileños aprehendidos en hotel. FOTO: NTV/RED UNO.

Según el informe preliminar, el arma es calibre 22 y se secuestraron varias cajas de municiones. Además, se encontró un cargamento de marihuana en el interior del inmueble donde se hospedaban.

La fiscal también indicó que se realizó el cruce de información con Interpol y la Dirección General de Migración para verificar los antecedentes de ingreso y permanencia de los aprehendidos en el país.

Los tres extranjeros permanecen en calidad de aprehendidos mientras avanzan las investigaciones. No se descarta que existan otras personas vinculadas al caso, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación conjunta de la Felcc y la Felcn, mientras el Ministerio Público define la situación jurídica de los implicados en las próximas horas.

