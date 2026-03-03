Incautan droga, arma de fuego y detectan nuevas modalidades de tráfico en la ruta Bioceánica

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó operativos estratégicos el 2 y 3 de marzo en rutas internacionales, terminales y zonas urbanas del país, en el marco de la denominada “Operación 200”.

En Santa Cruz de la Sierra, tras un trabajo coordinado con Interpol, se intervino un inmueble donde se hallaron marihuana, un arma de fuego y munición de guerra oculta, evidenciando el nivel de riesgo y organización de las redes investigadas.

En la Ruta Bioceánica, específicamente en San José de Chiquitos, los agentes detectaron nuevas modalidades de tráfico, entre ellas el traslado de cápsulas ingeridas y droga camuflada en calzados.

Total consolidado de los operativos

Más de 13 kilos de marihuana

958 gramos de cocaína base

1 arma de fuego y munición de guerra

2 inmuebles secuestrados

10 personas intervenidas

Las autoridades señalaron que la interdicción continúa activa en todo el territorio nacional, con el objetivo de reforzar el control territorial y debilitar estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

