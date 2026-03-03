TEMAS DE HOY:
Policial

Incautan droga, arma de fuego y detectan nuevas modalidades de tráfico en la ruta Bioceánica

Operativos ejecutados el 2 y 3 de marzo permitieron incautar droga, un arma de fuego, munición de guerra y detectar nuevas modalidades de tráfico en rutas estratégicas del país.

Red Uno de Bolivia

03/03/2026 11:06

Incautan droga, arma de fuego y detectan nuevas modalidades de tráfico. Foto Policía Boliviana.
Santa Cruz, Bolivia

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó operativos estratégicos el 2 y 3 de marzo en rutas internacionales, terminales y zonas urbanas del país, en el marco de la denominada “Operación 200”.

En Santa Cruz de la Sierra, tras un trabajo coordinado con Interpol, se intervino un inmueble donde se hallaron marihuana, un arma de fuego y munición de guerra oculta, evidenciando el nivel de riesgo y organización de las redes investigadas.

En la Ruta Bioceánica, específicamente en San José de Chiquitos, los agentes detectaron nuevas modalidades de tráfico, entre ellas el traslado de cápsulas ingeridas y droga camuflada en calzados.

Total consolidado de los operativos

  • Más de 13 kilos de marihuana

  • 958 gramos de cocaína base

  • 1 arma de fuego y munición de guerra

  • 2 inmuebles secuestrados

  • 10 personas intervenidas

Las autoridades señalaron que la interdicción continúa activa en todo el territorio nacional, con el objetivo de reforzar el control territorial y debilitar estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

