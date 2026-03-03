EE.UU. actualiza alertas de viaje tras ataques a Irán: estos son los países en nivel máximo

La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero ha generado nuevas alertas de viaje para ciudadanos estadounidenses.

Según la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán, los bombardeos han dejado al menos 555 muertos y afectado más de 130 ciudades. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra varios países de Medio Oriente.

En Israel, autoridades confirmaron al menos 11 fallecidos por impactos de proyectiles. También se reportaron víctimas en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

En Dubái, ataques aéreos afectaron el Aeropuerto Internacional de Dubái, dejando pasajeros varados y operaciones suspendidas durante tres días. La empresa Dubai Airports informó que los vuelos limitados se reanudarán progresivamente.

Países en Nivel 4: “No viajar”

De acuerdo con el portal oficial del Departamento de Estado, U.S. Department of State, los países con alerta Nivel 4 —la más alta, que implica riesgo extremo por guerra, terrorismo, secuestro o toma de rehenes— son:

Afganistán

Belarús

Irán

Líbano

Irak

Países en Nivel 3 y 2: precaución elevada

En Nivel 3 (Reconsiderar viaje) y Nivel 2 (Ejercer mayor precaución) se encuentran:

Israel

Emiratos Árabes Unidos

Jordania

Catar

Kuwait

Además, la Embajada de Estados Unidos en Israel ordenó a su personal y familiares permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.

¿Y qué pasa con México?

El Departamento de Estado mantiene a México en Nivel 2, lo que implica “tener mayor cuidado”, debido a riesgos relacionados con delincuencia y secuestro en determinadas zonas.

La situación sigue evolucionando y las autoridades recomiendan revisar constantemente el sitio oficial del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional, especialmente hacia regiones en conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play