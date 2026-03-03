Si estás mirando el calendario y preguntándote cuándo será el próximo feriado en Bolivia, hay buenas noticias: no falta mucho.

El siguiente feriado nacional en el Bolivia será Viernes Santo, el 3 de abril, lo que permitirá un fin de semana largo ideal para viajar o descansar.

Nuevo calendario 2026: ¿qué cambió?

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5521, que establece un nuevo calendario de feriados para la gestión 2026. La norma dispone el traslado de algunos feriados con la finalidad de promover el turismo interno como actividad económica estratégica.

Según el decreto, además de declarar el Día Nacional de la Integración Boliviana, se establecen feriados adicionales y movimientos en fechas clave.

Feriados adicionales en 2026

La norma dispone dos “puentes” oficiales:

Corpus Christi: jueves 4 de junio y viernes 5 de junio .

Día de la Independencia: jueves 6 de agosto y viernes 7 de agosto.

Esto significa que ambos generarán fines de semana largos de cuatro días, ideales para planificar viajes dentro del país.

Feriados trasladados

El decreto también movió algunas fechas para asegurar descansos continuos:

El feriado del 22 de enero (Día de la Creación del Estado Plurinacional) se trasladó al viernes 23 de enero.

El Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que cae el domingo 21 de junio, se traslada al lunes 22 de junio.

Calendario restante de feriados 2026

Después de Viernes Santo (3 de abril), estos son los siguientes descansos nacionales:

1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo

4 y 5 de junio (jueves y viernes) – Corpus Christi

22 de junio (lunes) – Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (traslado)

6 y 7 de agosto (jueves y viernes) – Día de la Independencia

2 de noviembre (lunes) – Día de Todos los Difuntos

25 de diciembre (viernes) – Navidad

Así que si estabas esperando el próximo respiro en la rutina, marca el viernes 3 de abril en tu calendario. Y si ya piensas en una escapada, este 2026 viene con varios fines de semana largos perfectos para recorrer Bolivia.

