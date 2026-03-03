TCP reitera que prioriza causas de sectores vulnerables y no temas políticos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó que dará prioridad a la resolución de causas que involucren a sectores vulnerables, y aclaró que no se dispuso trato preferente para procesos de carácter político.

“El Tribunal Constitucional, a partir de sus facultades, emite acuerdos jurisdiccionales y el que está vigente es aquel que establece que se atiende de manera prioritaria a los sectores más vulnerables. Nos referimos a niños, personas con enfermedades terminales, adultos mayores. Temas políticos no hemos acordado en sala plena darles prioridad”, señaló la presidenta del TCP, Paola Prudencio.

La declaración surgió ante consultas sobre si se priorizará el recurso presentado por el vicepresidente Edmand Lara contra el Decreto Supremo 5552.

Carga procesal

Prudencio informó que la actual administración heredó una alta carga procesal. Solo en la Comisión de Admisión existen más de 800 expedientes pendientes, ingresados de manera cronológica.

En ese marco, el TCP reiteró que los casos continúan tramitándose conforme al orden de ingreso y bajo los criterios de priorización ya establecidos, enfocados en la protección de derechos de poblaciones vulnerables.

