Acción popular en Potosí apunta a frenar la continuidad de magistrados 'autoprorrogados'

En la Sala Constitucional Primera de Potosí se desarrolla este miércoles la audiencia de acción popular presentada contra los magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se mantienen en sus cargos pese a haber cumplido su mandato en 2018.

La acción fue interpuesta por autoridades originarias y ciudadanos que exigen el cese de funciones de los cinco magistrados conocidos como 'autoprorrogados'.

La demanda, presentada por Sandra Beatriz Aiza Soto, está dirigida principalmente contra Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navía, Julia Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karen Gallardo, magistrados del TCP.

Víctor Hugo Apaza, Apu Mallku del Conamaq, explicó que el recurso busca que la justicia ordene la salida inmediata de las autoridades cuestionadas.

El abogado Israel Quino analizó el alcance de este recurso y afirmó que la Sala Constitucional “con un solo fallo podría poner fin en el día a la autoprórroga judicial”.

Mira la programación en Red Uno Play