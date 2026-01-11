¡Horror! Armados ingresaron a una cancha y ejecutaron a tres jugadores (Video)

Un violento suceso conmocionó a la provincia de Guayas, Ecuador, luego de que un grupo de delincuentes irrumpiera en una cancha donde un grupo de amigos jugaba un partido de fútbol, dejando un saldo de tres personas muertas y varios heridos.

El hecho se registró en la Isla Mocolí, una zona residencial de Samborondón, y quedó captado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los hombres disfrutan del juego hasta que los atacantes, armados con ametralladoras y fusiles de asalto, ingresan al lugar. Las víctimas intentaron protegerse, pero uno de los agresores disparó por la espalda a una de las personas, generando escenas de terror.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los atacantes vulneraron controles de seguridad del complejo y agredieron a un guardia antes de cometer el crimen. Según explicó, los fallecidos no residían en la zona, sino que habían sido invitados, y presentaban antecedentes penales relacionados con narcotráfico, asesinatos y robos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no descartan que el incidente haya sido un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado, en medio de un aumento de hechos violentos en la provincia de Guayas en los últimos meses.

El caso generó gran conmoción entre los habitantes locales, quienes reclaman mayor seguridad y control ante la escalada de violencia en la región.

