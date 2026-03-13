"Lo perdí todo": Dramático relato de una productora tras la riada en Tarija

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron una mazamorra y el desborde de ríos en la zona de Entre Ríos, en Tarija, dejando a productores y comerciantes gravemente afectados.

Las inundaciones arrasaron con cultivos, animales y herramientas de trabajo, generando pérdidas económicas y dejando a varias familias en situación crítica.

Una de las afectadas es la productora Carmen Farfán, quien relató el dramático momento que vive su familia tras la crecida del río.

“Mi familia se está viendo afectada por la crecida del río. Perdí mi camioneta, se la llevó el agua. Era mi fuente de trabajo. Gracias a Dios no se llevó mi casa, pero está en riesgo, por lo que no puedo habitarla”, contó.

Farfán también aseguró que las pérdidas han sido totales. “Perdí mi dinero, mis animales, mi sembradío. Perdí todo y quedé con deudas en el banco”, lamentó.

La mujer explicó que tuvo que huir de su vivienda junto a su familia para resguardar sus vidas.

“Tuve que escapar con mis hijos y mi esposo que tiene una enfermedad”, relató. Pese al dolor por lo ocurrido, señaló que ahora intenta seguir adelante. “Me cansé de llorar, ahora tengo que seguir y pido ayuda a la población”, manifestó.

Además, denunció que las comunidades quedaron prácticamente incomunicadas tras el desastre natural. “No tenemos caminos ni luz. Recién las autoridades mandaron maquinaria para poder comunicarnos”, agregó.

Los productores de la zona esperan que la ayuda llegue lo antes posible, ya que muchas familias han perdido sus medios de subsistencia y temen que la situación empeore si continúan las lluvias.

