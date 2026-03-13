"El conductor sabía el riesgo": Familia de pareja fallecida exige que empresa de bus asuma gastos funerarios

Dos personas perdieron la vida luego de que una roca de gran tamaño cayera sobre un bus que viajaba desde Santa Cruz con destino a Sucre, en un hecho registrado en el sector de La Angostura, en la carretera hacia los valles cruceños.

El derrumbe ocurrió cuando varias piedras se desprendieron del cerro y una de ellas impactó directamente contra el techo del vehículo, provocando la muerte de una pareja que se encontraba en el interior del bus. Además, otras personas resultaron heridas producto del incidente.

Patricio Mamani, hermano de una de las víctimas, relató que la pareja se dirigía a Sucre cuando ocurrió la tragedia y cuestionó que el viaje haya continuado pese a las condiciones de la carretera.

“Mi hermano y su esposa se estaban dirigiendo rumbo a Sucre. Sabían que las carreteras estaban en malas condiciones y que estaban cayendo rocas, pero el conductor continuó”, afirmó.

El familiar también pidió que la empresa de transporte asuma responsabilidades tras lo ocurrido. “Pedimos que la dueña de la flota se haga cargo por lo menos de los gastos funerarios. Hemos llamado y no nos responden”, denunció.

La tragedia deja tres hijos menores en la orfandad, de 15, 12 y 8 años, situación que preocupa a la familia de las víctimas.

“Son menores de edad, están quedando sin madre y sin padre. Pedimos justicia por mis sobrinos”, expresó Mamani.

Las víctimas se dedicaban al trabajo independiente para sostener a su familia. El padre realizaba transporte en camioneta de alquiler, mientras que la madre vendía jugo de quinoa en un mercado.

Los cuerpos serán velados en el domicilio familiar ubicado en La Guardia, kilómetro 13, barrio Integración Las Américas.

