¿Quién es 'el Yayas'?, el reo cuyo amplio prontuario provocó un levantamiento en San Sebastián

La tranquilidad del penal de San Sebastián Varones se vio quebrantada este jueves al mediodía, cuando la población carcelaria se declaró en emergencia. El motivo: el rechazo absoluto al ingreso de Ever Vitalicio Vargas García, alias 'el Yayas', y un segundo reo apodado 'el Romántico'. La protesta, que incluyó un intento de amotinamiento, obligó a la intervención de un fuerte contingente policial para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las familias que llegaban para el día de visitas.

Ever Vitalicio Vargas García, de 43 años, no es un desconocido para el sistema penitenciario. 'El Yayas' cuenta con un amplio prontuario delictivo y ya había cumplido condena anteriormente en este mismo recinto. Sin embargo, su conducta violenta y sus constantes intentos por derrocar a los delegados para imponer su propio poder sobre los demás internos provocaron que fuera trasladado al penal de máxima seguridad de El Abra en el pasado. Tras obtener una detención domiciliaria otorgada por un juez, Vargas incumplió la medida y volvió a delinquir, siendo capturado recientemente por la FELCC, lo que derivó en su nuevo retorno a San Sebastián.

Familiares de los internos denunciaron que tanto 'el Yayas' como 'el Romántico' llegaron hace dos días tras haber sido rechazados en otros penales por su alta peligrosidad. "Allá adentro les están pegando a todos; por culpa de ellos hay problemas y nosotros venimos de lejos a visitar", reclamó una familiar en exteriores, señalando que el recluso ya estaba organizando grupos de choque dentro del penal.

Ante la gravedad de la situación, la Delegada Defensorial Departamental, Marioly Álvarez, acudió al recinto para entablar un diálogo. Tras la reunión, se confirmó que el propio Vargas expresó verbalmente su deseo de ser trasladado, alegando que teme por su integridad física ante el rechazo generalizado.

Finalmente, las autoridades del Régimen Penitenciario informaron que ya se iniciaron las gestiones administrativas y legales ante el juez de la causa para concretar el traslado inmediato de 'el Yayas' a otro centro penitenciario, presumiblemente El Abra. Con este compromiso, la protesta fue levantada y se normalizó el ingreso de las visitas, evitando que el conflicto terminara en una tragedia mayor.

