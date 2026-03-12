Cochabamba: internos protestan en la cárcel de San Sebastián y exigen traslado de dos reos

Momentos de tensión se registraron este jueves en la cárcel de San Sebastián varones, en Cochabamba, donde internos protagonizaron una protesta para exigir el traslado de dos reclusos conocidos con los alias de “El Yayas” y “El Romántico”.

De acuerdo con los primeros reportes, los privados de libertad realizaron un motín dentro del recinto penitenciario en rechazo a la permanencia de ambos reos, a quienes acusan de generar conflictos al interior del penal.

Ante la situación, se desplazó un contingente policial en los exteriores de la cárcel para resguardar la seguridad y evitar que la protesta se extienda.

En las afueras del recinto también se concentraron familiares de los internos, quienes manifestaron su preocupación por los hechos y respaldaron la solicitud de traslado de los reclusos.

Internos protestan en San Sebastián por dos reos conflictivos. Foto: Percy Rivera Red Uno

Según testimonios de algunos familiares, los internos piden que las autoridades penitenciarias retiren a ambos reos del penal. “Queremos que los saquen, están provocando problemas con todos”, señaló un familiar.

De acuerdo con la información preliminar, “El Yayas” y “El Romántico” habrían sido trasladados el lunes a la cárcel de San Sebastián varones, luego de permanecer en otros recintos penitenciarios.

Sin embargo, los internos aseguran que incluso en la cárcel de El Abra no habrían sido aceptados debido a los conflictos que presuntamente generan.

Las autoridades aún no emitieron un informe oficial sobre la situación, mientras se mantiene la vigilancia policial en el lugar para evitar nuevos disturbios.



