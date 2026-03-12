TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a conductor y retienen bus tras muerte de dos pasajeros aplastados por una roca en La Angostura

El Ministerio Público informó que se aperturó una investigación por los presuntos delitos de homicidio en accidente de tránsito y lesiones culposas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Charles Muñoz Flores

12/03/2026 13:58

Bus queda retenido y conductor aprehendido tras fatal caída de piedra que dejó dos muertos. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Dos personas fallecieron luego de que una roca de gran tamaño cayera sobre un bus que viajaba desde Santa Cruz de la Sierra con destino a Sucre, en un hecho registrado en el sector de La Angostura, a la altura del puente de Petacas.

De acuerdo con los primeros informes, el desprendimiento de piedras se produjo mientras el vehículo transitaba por la carretera. Una roca impactó directamente contra el bus y aplastó a dos pasajeros, quienes resultaron gravemente heridos.

Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia en ambulancia para recibir atención médica; sin embargo, fallecieron durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el hecho, el bus fue retenido y precintado como parte de las investigaciones. Actualmente permanece en dependencias de Tránsito en el municipio de El Torno, mientras que el conductor se encuentra en calidad de aprehendido en instalaciones policiales de Samaipata.

El Ministerio Público informó que se aperturó una investigación por los presuntos delitos de homicidio en accidente de tránsito y lesiones culposas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El conductor del bus relató que el desprendimiento de piedras ocurrió de manera repentina mientras circulaban por una zona con pendiente y desnivel en la vía.

“De repente empezaron a caer piedras. Cayó una piedra grande y en ese momento se me apagó la flota”, señaló.

Según su testimonio, junto con otros pasajeros lograron retirar la roca que había caído sobre las víctimas.

“Con algunos pasajeros, unos cuatro o cinco, levantamos la piedra de encima de ellos”, explicó.

Además de las dos personas fallecidas, otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica privada ubicada en la Doble Vía a La Guardia, a la altura del kilómetro 9.
Uno de los heridos, un hombre de entre 40 y 45 años, presenta golpes, mientras que una mujer permanece bajo estudios médicos para determinar la gravedad de sus lesiones.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

