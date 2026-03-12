Policía incauta 300 celulares y busca identificar a sus dueños en Cochabamba

La Policía confirmó la recuperación de 300 celulares presuntamente robados durante un operativo realizado en el sector conocido como “Barrio Chino”, en la ciudad de Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que todos los equipos decomisados serán sometidos a un proceso de verificación para identificar a sus propietarios mediante el registro del IMEI.

“Todos los teléfonos móviles secuestrados serán revisados por la Unidad de Cibercrimen a través del sistema Génesis para identificar a los propietarios”, explicó.

El operativo se realizó tras un allanamiento ejecutado por la Policía y el Ministerio Público en dos puestos de venta de celulares del sector. En el lugar se hallaron equipos de diferentes gamas, además de tarjetas bancarias, credenciales personales y cédulas de identidad.

Durante la intervención, los efectivos encontraron varios teléfonos envueltos en papel estañado, material que presuntamente se utiliza para evitar que los dispositivos puedan ser rastreados.

La Policía señaló que los equipos recuperados pasarán a formar parte de una base de datos para facilitar su identificación a través del sistema Genesis.

En ese sentido, Vera recomendó a las víctimas de robo presentar la denuncia ante la Felcc, ya que esta información permite registrar los celulares en el sistema y facilitar su recuperación.

Asimismo, informó que desde el lunes las personas que hayan sido víctimas de robo podrán acudir a dependencias policiales para verificar si sus dispositivos se encuentran entre los celulares recuperados.



