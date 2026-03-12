¿Sube otra vez? Así amaneció el dólar paralelo este jueves en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este jueves 12 de marzo una ligera variación al alza, según datos publicados por plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que representa un pequeño ajuste respecto al cierre de la jornada anterior.

La noche del miércoles, el mismo sitio reportaba una cotización de Bs 9,25 para la compra y Bs 9,22 para la venta. La cifra actual refleja un incremento en el valor de la divisa.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, también reporta una variación en la cotización.

Según esa plataforma, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

En su último registro del miércoles, el mismo sitio señalaba Bs 9,25 para la compra y Bs 9,23 para la venta, lo que muestra un leve aumento en la cotización de venta.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares fuera del sistema bancario.

