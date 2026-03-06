Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la primera semana de marzo

El dólar paralelo registró fluctuaciones moderadas durante la primera semana de marzo en Bolivia, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas, según los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo, la divisa estadounidense presentó ligeros movimientos tanto en su cotización de venta como de compra. Este comportamiento se da en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales, situación que mantiene al mercado paralelo como una referencia importante para distintos sectores económicos y para la población en general.

Cotización día por día

Durante el periodo analizado, el comportamiento del dólar paralelo fue el siguiente:

Lunes 2 de marzo:

Venta: Bs 9,04 | Compra: Bs 9,06

Martes 3 de marzo:

Venta: Bs 9,15 | Compra: Bs 9,16

Miércoles 4 de marzo:

Venta: Bs 9,15 | Compra: Bs 9,16

Jueves 5 de marzo:

Venta: Bs 9,20 | Compra: Bs 9,22

Viernes 6 de marzo:

Venta: Bs 9,27 | Compra: Bs 9,31

Tendencia semanal

En términos generales, el dólar paralelo osciló dentro de un margen reducido, con variaciones de apenas centavos entre el punto más alto y el más bajo de la semana. Este comportamiento refleja una etapa de relativa estabilidad dentro del mercado informal, sin presiones abruptas que provoquen cambios significativos en la cotización.

Si bien este mercado no forma parte del sistema financiero oficial, sus valores continúan siendo tomados como referencia por ciudadanos, comerciantes y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera.

Cabe destacar que el dólar en el mercado paralelo boliviano se mantiene por encima de la barrera de los 9 bolivianos, consolidando ese nivel durante la primera semana de marzo, aunque con ligeras variaciones diarias que responden principalmente a la dinámica de oferta y demanda de divisas en el país.

