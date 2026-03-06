Chile cerrará temporalmente el paso fronterizo de Colchane este viernes

La Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal informó que el acceso hacia Chile por el Complejo Fronterizo Colchane permanecerá cerrado de manera temporal este viernes, debido a trabajos de mejora en el recinto.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción se aplicará desde las 03:00 hasta las 16:00, horario en el que no se permitirá el ingreso a territorio chileno desde Bolivia para buses, vehículos particulares ni peatones.

“Informamos a la comunidad que el Complejo Fronterizo Colchane se mantendrá cerrado de manera temporal para buses, vehículos menores y peatones solo en el ingreso a Chile desde Bolivia”, señala el pronunciamiento difundido por las autoridades chilenas.

Ante esta situación, la Dirección General de Migración de Bolivia pidió a las personas que transitan por esta ruta fronteriza tomar las previsiones necesarias y planificar sus viajes para evitar contratiempos.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidos los trabajos de mejora, el paso fronterizo retomará su funcionamiento habitual.

