Una vecina del barrio Belén, en la ciudad de Neuquén, vivió una escena inesperada la mañana del miércoles: al salir de su casa encontró a un hombre durmiendo dentro de la camioneta de su padre, luego de haber roto el vidrio para ingresar.

Según relató Patricia, propietaria del vehículo, el hombre sería un conocido del barrio que suele merodear por la plaza ubicada en las calles Racedo y Gervassoni.

Sorprendida por la situación, la mujer decidió grabar un video y compartirlo en redes sociales para mostrar lo ocurrido.

No lograron despertarlo

Al ver al desconocido dentro de la camioneta, Patricia llamó a su padre. Sin embargo, no lograron despertarlo ni retirarlo del vehículo, por lo que optaron por contactar a la Policía.

“No sabíamos cómo podía reaccionar, así que preferimos que intervengan los efectivos”, explicó la vecina.

Minutos después, la Policía llegó al lugar, demoró al hombre y lo trasladó a una comisaría.

Daños en el vehículo

La familia indicó que el sujeto habría roto una ventana para ingresar e incluso encontraron daños en la palanca de cambios, lo que sugiere que intentó poner en marcha la camioneta.

Por precaución, los propietarios decidieron retirar la batería del vehículo para evitar nuevos intentos de robo.

Preocupación entre los vecinos

Patricia también señaló que en el barrio se han registrado varios episodios de inseguridad, como el robo de baterías de autos, daños en vehículos y objetos sustraídos de la vía pública.

Tras difundirse el video en redes sociales, vecinos de otros sectores afirmaron reconocer al hombre y lo vincularon con hechos similares en diferentes barrios de la ciudad.

