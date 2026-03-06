TEMAS DE HOY:
estupro Feminicidio El Alto Accidented

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Tragedia en Brasil: confirman 12 víctimas tras colapso de una residencia de ancianos

El colapso ocurrió en la madrugada del jueves en el edificio de cuatro pisos, que además de la residencia alojaba algunas viviendas y una clínica estética.

EFE

06/03/2026 11:23

Derrumbe en residencia de ancianos deja 12 fallecidos en Brasil. Foto EFE.
Brasil

Escuchar esta nota

Doce personas murieron en el derrumbe de una residencia de ancianos en Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, según el balance divulgado el viernes por los bomberos tras cerrar las labores de búsqueda.

El colapso ocurrió en la madrugada del jueves en el edificio de cuatro pisos, que además de la residencia alojaba algunas viviendas y una clínica estética.

De las 29 personas que se encontraban en el inmueble al momento del derrumbe, nueve lograron salir por sus propios medios con ayuda de vecinos, y otras ocho fueron rescatadas con vida por los bomberos y trasladadas a hospitales de la zona.

Entre los rescatados figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables.

Derrumbe en residencia de ancianos deja 12 fallecidos en Brasil. Foto EFE.

Las causas del colapso están siendo investigadas, aunque según las primeras indagaciones la edificación contaba con los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros entrenados, participaron en las labores de búsqueda. Entre ellos equipos llegados desde la ciudad Juiz de Fora, también ubicada en el estado de Minas Gerais, donde deslizamientos provocados por lluvias torrenciales dejaron 65 muertos la semana pasada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD