¡La espera terminó! “La Gran Batalla: Duelo de Voces” se estrena este lunes y promete grandes talentos

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes 9 de marzo se estrena La Gran Batalla: Duelo de Voces, el nuevo programa de talento que promete encender las noches en Red Uno.

Con un formato renovado, el show busca algo más que entretenimiento: descubrir y lanzar a las próximas estrellas de la música boliviana. A diferencia de otros programas centrados en imitaciones o desafíos virales, aquí la apuesta es clara: competencia real entre voces auténticas.

El objetivo es dar visibilidad a talentos emergentes que sueñan con conquistar los escenarios y abrirse paso en la industria musical.

Una competencia que promete emoción

La nueva temporada llega “más grande, más intensa y más emocionante que nunca”, según adelanta la producción del programa.

Las luces ya están encendidas, los micrófonos listos y los participantes preparados para demostrar que tienen lo necesario para convertirse en la próxima gran voz del país.

Pero el camino no será fácil.

Un jurado sin medias tintas

El programa contará con una mesa de jurado exigente que evaluará cada presentación con mirada crítica y experiencia.

Entre ellos estarán:

Alenir Echeverría

Diego Ríos

Marco Veizaga

Tito Larenti

Los cuatro adelantaron en el programa El Mañanero que esta temporada subirá el nivel de exigencia y pondrá a prueba a cada concursante.

Mentores que guiarán a las nuevas voces

Detrás de cada presentación habrá mentores que acompañarán y formarán a los participantes.

Entre ellos destacan:

Vanesa Añez – reconocida por su potencia vocal y dominio escénico.

Lilibeth Temo – especialista en interpretación emocional.

Maisa Roca – enfocada en estilo, presencia escénica y conexión con el público.

David Dionich – con experiencia internacional y enfoque técnico.

Los productores detrás del sonido

El equipo musical también tendrá un rol clave para pulir cada presentación. El proyecto contará con la experiencia de:

Franklin Trigo

Jesús Oliva

Juan Pablo Ojeda

Carlos Pérez

Ellos serán los encargados de dar forma al sonido que busca proyectar la nueva generación musical del país.

Una invitación para todo el país

La misión del programa es clara: descubrir artistas reales y abrirles una puerta en la industria musical boliviana.

La pregunta ahora es inevitable:

¿Quién será la próxima gran voz de Bolivia?

La respuesta empieza a escribirse este lunes por la noche en Red Uno. Y todo el país está invitado a ser parte de esta gran batalla musical.

Mira la programación en Red Uno Play