Con bolsas y palas: vecinos inician limpieza para eliminar criaderos de mosquitos

El programa El Mañanero se adelantó a la gran minga programada para este fin de semana y se trasladó hasta el barrio San Antonio, en la zona del Plan 3000, donde junto a los vecinos inició una jornada de limpieza para eliminar criaderos de mosquitos que transmiten enfermedades como el chikungunya y el dengue.

Con bolsas en mano, vecinos del sector comenzaron a retirar llantas, botellas, baldes, latas y otros recipientes que acumulaban agua, considerados los principales focos de reproducción del mosquito.

Durante el recorrido, también se explicó que incluso objetos pequeños pueden convertirse en criaderos del mosquito. Los vecinos aprovecharon la actividad para recordar la importancia de mantener los recipientes vacíos o boca abajo.

La gran minga se realizará este fin de semana en diferentes distritos de la ciudad. El sábado 7 abarcará los distritos municipales 2, 5 y 6, mientras que el domingo 8 se intervendrán los distritos 6 y 11.

Desde la organización también recordaron que el mosquito transmisor de estas enfermedades vive y se reproduce dentro de los hogares, principalmente en recipientes con agua limpia o semilimpia.

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado a la población para sumarse a la jornada. “Invitamos a todos los vecinos a sacar sus cosas y ayudar a eliminar estos nidos de mosquitos para evitar enfermedades”, concluyeron.

