¿Cómo acceder al subsidio prenatal en Bolivia? Aquí te lo explicamos

El subsidio prenatal y de lactancia en Bolivia es un beneficio destinado a apoyar la alimentación y el bienestar de madres y bebés durante el embarazo y el primer año de vida del recién nacido.

Este apoyo se entrega a trabajadoras aseguradas o esposas de trabajadores afiliados a un Ente Gestor de Salud (Caja de Salud) y consiste en paquetes de alimentos con un valor aproximado de Bs 2.000 mensuales.

La distribución está a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y comienza desde el quinto mes de gestación, extendiéndose hasta que el bebé cumple 12 meses de vida.

Requisitos para acceder al subsidio de lactancia

Para recibir este beneficio es necesario cumplir con algunos requisitos básicos y presentar documentación al momento del registro.

1. Afiliación del menor

El bebé debe estar inscrito en el Ente Gestor de Salud (Caja de Salud) correspondiente.

2. Documento de identidad

Se debe presentar la cédula de identidad vigente del padre o madre titular, en original y fotocopia.

3. Formularios del empleador o de la Caja de Salud

Es obligatorio presentar la boleta de asignación familiar emitida por el empleador y, en algunos casos, formularios de la Caja de Salud como el Formulario AVC u otros equivalentes.

4. Certificado de nacimiento

Se debe entregar una copia del acta de nacimiento del bebé.

5. Empadronamiento biométrico

La primera vez se realiza el registro de huella digital para habilitar el sistema de entrega.

Aspectos importantes del beneficio

Duración del subsidio

El beneficio se entrega mensualmente desde el nacimiento hasta que el bebé cumple 12 meses.

Quién puede recogerlo

El paquete puede ser retirado por la beneficiaria o por un tercero autorizado mediante poder notariado.

Condición de los productos

Los paquetes alimentarios deben entregarse completos, en buen estado y sin sustituciones.

¿Qué pasa si la madre no tiene seguro?

Las mujeres que no cuentan con seguro de salud a corto plazo pueden acceder al Subsidio Universal Prenatal por la Vida.

Para ello deben inscribirse en el programa Bono Juana Azurduy, lo que permite habilitar el acceso al beneficio durante el embarazo.

Casos especiales

En situaciones como madres con estado delicado de salud o madres diversas, se puede autorizar la entrega de paquetes especiales.

Para ello se debe presentar una autorización emitida por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS).

Este trámite se realiza una sola vez para habilitar el recojo correspondiente.

Un apoyo para la nutrición de madres y bebés

El subsidio prenatal y de lactancia busca garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo y el primer año de vida del bebé, una etapa clave para el desarrollo infantil.

Por ello, se recomienda a las beneficiarias verificar con anticipación su afiliación, presentar toda la documentación requerida y revisar que los paquetes sean entregados en óptimas condiciones.

