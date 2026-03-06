¿No sabes cuánto subirán tu renta? Este es el WhatsApp del Senasir para consultas

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) habilitó una línea de WhatsApp para atender consultas sobre el incremento de rentas aprobado para 2026, una medida que beneficiará a más de 68.000 jubilados y derechohabientes del sistema antiguo.

La decisión se da tras la aprobación del Decreto Supremo 5561, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, que establece un incremento del 18,12% para las rentas del sistema de reparto.

Desde la institución informaron que las personas que tengan dudas sobre el incremento o el sistema de reparto pueden realizar consultas al número de WhatsApp 71532879.

¿Cómo se aplicará el incremento?

El ajuste será inversamente proporcional, lo que significa que quienes reciben rentas más bajas tendrán un aumento mayor en términos absolutos.

Además, el decreto fija un tope máximo de renta de Bs 7.974,54.

Algunos ejemplos del incremento:

Una persona que percibe Bs 3.991,33 recibirá aproximadamente Bs 752,29 adicionales.

Jubilados que reciben entre Bs 6.733,80 y Bs 7.974,54 obtendrán un aumento cercano a Bs 283,03.

Según datos oficiales, el 82,7% de los beneficiarios —más de 56.000 personas— recibirá un incremento superior a Bs 700.

Pago retroactivo

El Senasir informó que el incremento se pagará desde el 1 de abril de 2026, incluyendo el retroactivo correspondiente a enero, febrero y marzo, que será incorporado en la planilla de ese mes.

Las rentas beneficiadas corresponden a:

Vejez

Invalidez

Muerte

Riesgo profesional

Derechohabientes

¿Quiénes reciben estas rentas?

El Senasir administra las rentas de trabajadores que aportaron al sistema de reparto hasta abril de 1997. Posteriormente, el sistema fue reemplazado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y actualmente por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Con esta medida, el Gobierno actualiza las rentas del sistema antiguo de acuerdo con la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) registrada entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

