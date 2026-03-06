TEMAS DE HOY:
El petróleo brent cae ligeramente, pero se mantiene por encima de los 85 dólares el barril

En la víspera, el brent se disparó casi un 5 %, hasta alcanzar niveles máximos desde julio de 2024 mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra en Oriente Medio y el miedo a las interrupciones de suministro del petróleo y gas.

EFE

06/03/2026 9:34

Vista de una refinería. Foto: EFE
Madrid, España

El petróleo brent para entrega en mayo cae ligeramente este viernes, un leve 0,40 %, pero se mantiene por encima de los 85 dólares el barril, en un contexto de incertidumbre por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y ante el miedo a un corte de suministro en el estrecho de Ormuz.

A las 7.00 horas (6.00 GMT), el precio del brent, el de referencia en Europa, baja ese 0,40 %, hasta los 85,07 dólares.

Incertidumbre sobre la duración de la guerra

En la víspera, el brent se disparó casi un 5 %, hasta alcanzar niveles máximos desde julio de 2024 mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra en Oriente Medio y el miedo a las interrupciones de suministro del petróleo y gas.

En el séptimo día conflicto, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que el país está preparado para una guerra prolongada y aseguró que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones.

A esta hora, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), también cae el 0,65 %, hasta los 80,52 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

