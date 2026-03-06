TEMAS DE HOY:
Economía

ExpoSoya 2026 abre sus puertas con tecnología, innovación y más de 30 nuevas variedades de soya

El municipio de Cuatro Cañadas recibe a miles de productores este 6 y 7 de marzo. Se presentan más de 30 variedades de soya diseñadas para resistir el clima y mejorar el rendimiento.

Red Uno de Bolivia

06/03/2026 15:31

La muestra concluye este sábado. Foto: Anapo

La feria ExpoSoya 2026, considerada uno de los eventos más importantes del sector agropecuario, se desarrolla este 6 y 7 de marzo en el municipio de Cuatro Cañadas, donde productores, empresas e instituciones presentan los últimos avances en tecnología, innovación y conocimiento para el cultivo de granos.

El evento es organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y reúne a más de 130 empresas e instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agrícola.

Los organizadores destacaron que este espacio busca acercar al productor nuevas tecnologías, resultados de investigación y buenas prácticas agronómicas que permitan fortalecer la producción sostenible de soya en Bolivia.

Durante la feria se presentan más de 30 variedades de soya en las más de 45 parcelas demostrativas, además de maquinaria, insumos y tecnologías destinadas a mejorar la productividad y competitividad del sector agrícola.

Casas comerciales, entidades públicas y centros de investigación también participan en la muestra, que durante dos jornadas permitirá a los productores intercambiar experiencias y conocer las últimas innovaciones aplicadas al agro.

 

