Radiotaxistas de Cochabamba denuncian "montaje" contra chofer y retención de su vehículo

Miembros de la Asociación de Radiotaxis (Aderta) se movilizaron la noche de este viernes hasta las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para exigir la liberación de un vehículo retenido. Según los dirigentes, uno de sus afiliados fue víctima de un nuevo "modus operandi" delictivo destinado a extorsionar o incriminar a conductores honestos.

El "Modus Operandi": De encargo a acusación

De acuerdo con el testimonio de los representantes de Aderta, el incidente comenzó el pasado miércoles cuando se le solicitó al conductor un servicio de mensajería: trasladar una bolsa desde el Cruce Taquiña hasta la zona de la avenida Belzu. El pago por el servicio se realizó mediante código QR.

"Al llegar al destino, un sujeto se identificó como el receptor, revisó la bolsa por la ventana y acusó al chofer de que faltaba dinero. Al conductor nunca se le informó que trasladaba valores, solo un paquete", explicó un dirigente. La protesta subraya la sospechosa rapidez con la que actuó la Policía, que apareció en el lugar apenas diez minutos después de la llamada del supuesto afectado.

Perjuicio económico y situación legal

La asociación denuncia que, aunque el fiscal ya realizó las requisas y toma de muestras, y pese a que el conductor ha sido declarado testigo y no imputado, el vehículo motorizado sigue secuestrado en dependencias policiales.

El sector estima que el chofer ya ha perdido cerca de 600 bolivianos en estos tres días, cifra que podría duplicarse si la retención persiste durante el fin de semana. "El fiscal ya tomó todas las pruebas. No hay razón para que el vehículo siga secuestrado. Las autoridades deben ponerse la mano al pecho y no perjudicar el sustento de una familia inocente", reclamaron los manifestantes.

Transporte destaca avances en acuerdo por combustibles

En un ámbito diferente, el sector de radiotaxis expresó su satisfacción tras participar en la reunión con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y autoridades de la ANH y YPFB realizada este viernes.

Los dirigentes aplaudieron la predisposición del Gobierno para resarcir los daños causados por el combustible de mala calidad, un compromiso que deberá cumplirse hasta finales de abril. Asimismo, destacaron los acuerdos alcanzados para garantizar la provisión de equipos y tanques de Gas Natural Vehicular (GNV), permitiendo que más afiliados realicen la conversión a un combustible más económico y eficiente.

Mira la programación en Red Uno Play