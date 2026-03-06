Así estará el clima este viernes: ¿Lloverá el fin de semana en Santa Cruz?

El clima en el departamento de Santa Cruz estará marcado por cielos mayormente nublados y probables lluvias durante los próximos días, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del clima”.

Para este viernes 6 de marzo, se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h. Además, los cielos estarán de mayormente nublados a parcialmente cubiertos, y no se descartan chubascos durante la jornada.

Alpire adelantó que el fin de semana será lluvioso, con vientos variables entre norte y sur en distintas regiones del departamento.

Cima en la capital cruceña y Norte Integrado

En la capital cruceña, el Señor del Clima no descarta chubascos para este viernes. Mientras tanto, en el Norte Integrado se prevé que las lluvias comiencen desde esta jornada, con precipitaciones entre moderadas y fuertes, principalmente en Warnes.

Para el sábado 7 de marzo, se espera una temperatura entre 23°C y 29°C, con vientos del norte de hasta 30 km/h, cielos mayormente nublados y lluvias sectorizadas durante el día. Por la noche, se prevé una eventual rotación de vientos hacia el sur, acompañada de precipitaciones dispersas.

El domingo, la temperatura oscilará entre 22°C y 28°C, cielos mayormente nublados y chubascos dispersos durante el día y la noche.

Valles cruceños

En los Valles cruceños, especialmente en Saipina y Pampa Grande, este viernes se registrará una temperatura máxima de 28°C. Para el sábado en la madrugada, se espera una mínima de 12°C en municipios como Moro Moro y Pucará.

Región de Cordillera

En la provincia Cordillera, las temperaturas oscilarán entre 19°C durante la madrugada del fin de semana y 34°C este viernes.

Los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con lluvias moderadas a fuertes previstas para sábado y domingo.

Chiquitania

En la Chiquitania, las temperaturas estarán entre 23°C y 36°C, siendo la máxima prevista para este viernes en la provincia Germán Busch.

En esta región también se esperan vientos del norte de hasta 30 km/h, con eventuales cambios hacia vientos moderados del sur. El pronóstico señala cielos parcialmente cubiertos a mayormente nublados y lluvias entre moderadas y fuertes, principalmente durante el sábado y domingo.

