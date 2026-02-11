TEMAS DE HOY:
Clima en Santa Cruz: ¿lloverá o continuará el calor este miércoles?

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, informó que continuarán los vientos del norte con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Charles Muñoz Flores

11/02/2026 8:49

FOTO: CHARMUF/RED UNO DIGITAL.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz de la Sierra vivirá este miércoles 11 de febrero una jornada marcada por el calor intenso, vientos del norte y una elevada sensación térmica, en medio de un panorama atmosférico inestable que ya dejó una llovizna después de las 9:30 en distintas zonas de la Ciudad de los Anillos.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que continuarán los vientos del norte con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 32, aunque la sensación térmica será mayor debido a la humedad.

“Será una jornada calurosa y la sensación térmica no dejará de ser alta, por lo menos de 4 a 5 grados adicionales de la temperatura ambiente”, explicó el especialista.

Los cielos estarán parcialmente cubiertos durante la mañana y tenderán a despejarse por la tarde, manteniendo el ambiente caluroso y bochornoso.

Las temperaturas máximas previstas por región son:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 34°C

Valles cruceños: 31°C

Cordillera: hasta 37°C

Chiquitania: 36°C

La sensación térmica podría ser considerablemente mayor. De hecho, el lunes se estima que en la capital cruceña se llegue a 40°C de sensación térmica, reflejando condiciones de calor extremo.

 

 

 

