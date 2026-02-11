Clima en Santa Cruz: ¿lloverá o continuará el calor este miércoles?

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, informó que continuarán los vientos del norte con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.
11/02/2026 8:49
Escuchar esta nota
Santa Cruz de la Sierra vivirá este miércoles 11 de febrero una jornada marcada por el calor intenso, vientos del norte y una elevada sensación térmica, en medio de un panorama atmosférico inestable que ya dejó una llovizna después de las 9:30 en distintas zonas de la Ciudad de los Anillos.
El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que continuarán los vientos del norte con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 32, aunque la sensación térmica será mayor debido a la humedad.
“Será una jornada calurosa y la sensación térmica no dejará de ser alta, por lo menos de 4 a 5 grados adicionales de la temperatura ambiente”, explicó el especialista.
Los cielos estarán parcialmente cubiertos durante la mañana y tenderán a despejarse por la tarde, manteniendo el ambiente caluroso y bochornoso.
Las temperaturas máximas previstas por región son:
Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 34°C
Valles cruceños: 31°C
Cordillera: hasta 37°C
Chiquitania: 36°C
La sensación térmica podría ser considerablemente mayor. De hecho, el lunes se estima que en la capital cruceña se llegue a 40°C de sensación térmica, reflejando condiciones de calor extremo.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30