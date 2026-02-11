Clima en Santa Cruz: ¿lloverá o continuará el calor este miércoles?

Santa Cruz de la Sierra vivirá este miércoles 11 de febrero una jornada marcada por el calor intenso, vientos del norte y una elevada sensación térmica, en medio de un panorama atmosférico inestable que ya dejó una llovizna después de las 9:30 en distintas zonas de la Ciudad de los Anillos.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que continuarán los vientos del norte con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 32, aunque la sensación térmica será mayor debido a la humedad.

“Será una jornada calurosa y la sensación térmica no dejará de ser alta, por lo menos de 4 a 5 grados adicionales de la temperatura ambiente”, explicó el especialista.

Los cielos estarán parcialmente cubiertos durante la mañana y tenderán a despejarse por la tarde, manteniendo el ambiente caluroso y bochornoso.

Las temperaturas máximas previstas por región son:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 34°C

Valles cruceños: 31°C

Cordillera: hasta 37°C

Chiquitania: 36°C

La sensación térmica podría ser considerablemente mayor. De hecho, el lunes se estima que en la capital cruceña se llegue a 40°C de sensación térmica, reflejando condiciones de calor extremo.

