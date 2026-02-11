El inicio de clases no solo trae carreras por comprar uniformes y útiles, sino también un llamado de atención legal para madres y padres separados. Una reciente determinación judicial en Bolivia ha reforzado que el incumplimiento en el pago de gastos escolares extraordinarios puede derivar en una orden de apremio corporal.

La advertencia fue realizada por la abogada especialista en derecho de familia, Eliana Hinojosa, durante una entrevista en el programa El Mañanero, donde explicó que muchos progenitores aún creen que la asistencia familiar mensual cubre absolutamente todo. Sin embargo, la justicia ha reiterado que los gastos escolares como útiles, uniformes y calzados no están incluidos automáticamente en la pensión mensual.

“Los gastos extraordinarios no son automáticos. Todo debe ser al 50%, tanto el papá como la mamá. Nada es automático, tengo que hacerlo conocer al juez de familia”, explicó Hinojosa.

¿Por qué puede haber orden de apremio?

Según detalló la jurista, una reciente sentencia constitucional fortaleció la protección de los derechos de niños y adolescentes. A partir de este criterio, si un juez determina que el gasto escolar es necesario y ordena que ambos padres cubran el 50%, el incumplimiento puede generar medidas coercitivas.

“El incumplimiento de pago de los gastos extraordinarios también puede derivar en una orden de apremio, similar a lo que ocurre cuando se omite la asistencia familiar”, enfatizó.

Esto significa que, tras una orden judicial y su posterior incumplimiento, el progenitor obligado podría enfrentar incluso apremio.

El error más común: comprar sin factura

Uno de los principales obstáculos para exigir el pago es la falta de respaldo legal del gasto. Hinojosa advirtió que muchas madres y padres realizan compras en ferias o mercados donde solo se entregan recibos simples, los cuales no siempre son válidos en un proceso judicial.

Para que el juez pueda ordenar el reintegro del 50%, el gasto debe ser demostrado con facturas que identifiquen claramente la compra de útiles o uniformes escolares, de preferencia a nombre del menor.

Sin pruebas válidas, no hay forma de exigir legalmente el pago al otro progenitor.

Nada es automático: el proceso legal

La división de los gastos extraordinarios no se aplica de forma inmediata. Existe un procedimiento que debe seguir el progenitor que realizó el gasto:

Presentar las facturas ante el juez de familia

Solicitar formalmente el reintegro del 50%

Esperar la orden judicial que establezca el plazo de pago

Solo cuando existe una orden judicial y esta es incumplida, se puede solicitar el mandamiento de apremio.

Claves para evitar problemas legales

La asistencia familiar no cubre los útiles escolares

Guarda todas las facturas, incluso de compras pequeñas

Evita compras sin respaldo legal si luego vas a exigir el reintegro

Ambos padres tienen la obligación legal de cubrir el 50% de los gastos extraordinarios

