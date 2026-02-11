“Wolverine”: todo sobre la trama del juego y cuándo podrás jugarlo

El próximo gran título de Marvel’s Wolverine está cada vez más cerca de convertirse en una realidad para los fanáticos del mutante más salvaje de los X-Men. Desarrollado por Insomniac Games —el estudio detrás de los exitosos juegos de Marvel’s Spider-Man— este juego promete ir más allá de lo visto en otras adaptaciones y entregarnos una experiencia profunda y emocional centrada en el pasado de Wolverine.

¿De qué trata la historia?

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, lo que sí se sabe es que la historia del juego será original, fundamentada en los cómics y diseñada para explorar aspectos más personales del personaje. En Marvel’s Wolverine, Logan no será el héroe clásico con códigos morales estrictos: será más crudo, visceral y emocionalmente complejo, impulsado por su furia, su culpa y su búsqueda de respuestas sobre su pasado ileso.

En el primer tráiler y avances mostrados hasta ahora, se observa que el juego:

Presenta combates intensos y violentos con las icónicas garras de adamantium, un sello del personaje.

Incluirá lugares emblemáticos como la isla ficticia de Madripoor , la naturaleza de Canadá y la ciudad de Tokyo como escenarios de acción.

Contará con personajes clásicos del universo X-Men como Mystique y Omega Red.

Todo apunta a una narrativa estilo thriller que se aleja de los tonos más ligeros o juveniles de otros juegos de superhéroes, apostando por una Experiencia Wolverine más madura y visceral.

¿Cuándo sale Marvel’s Wolverine?

La espera termina (casi): Marvel’s Wolverine llegará en otoño de 2026 (Fall 2026) como título exclusivo para PlayStation 5. Aunque todavía no se ha anunciado un día específico, Insomniac y Sony confirmaron esta ventana de lanzamiento y prometieron compartir más detalles —y posiblemente gameplay— en la primavera de 2026.

Esto lo coloca como uno de los juegos más esperados de la temporada alta de lanzamientos de PS5, junto con otros títulos importantes previstos para ese año.

¿Qué esperar del juego?

Exclusivo PS5: Solo disponible en PlayStation 5, aprovechando al máximo la potencia de la consola.

Solo disponible en PlayStation 5, aprovechando al máximo la potencia de la consola. Combate visceral: Enfocado en combate cuerpo a cuerpo con brutalidad y dinamismo, fiel al carácter de Logan.

Enfocado en combate cuerpo a cuerpo con brutalidad y dinamismo, fiel al carácter de Logan. Historia original: Inspirada en los cómics, con narrativa madura y personajes clásicos del universo Marvel.

Inspirada en los cómics, con narrativa madura y personajes clásicos del universo Marvel. Exploración global: Misiones y entornos variados en múltiples ubicaciones del mundo.

Un cambio de rumbo para los juegos de Marvel

Marvel’s Wolverine representa un nuevo enfoque para las adaptaciones de superhéroes: historias más profundas, personajes complejos y experiencias que no temen mostrarse más crudas y adultas. No será simplemente “otro juego de acción”, sino una aventura que podría cambiar la forma en que se cuenta un héroe con garras en los videojuegos.

Mira la programación en Red Uno Play