¡De película! Planeaba ir a Nicaragua, pero despertó en Japón por un insólito error de la aerolínea

Lo que debía ser un viaje de rutina desde Los Ángeles (EE. UU.) hasta Managua (Nicaragua) se convirtió en la anécdota más surrealista —y costosa— en la vida de Víctor Calderón. El pasajero, que tenía prevista una escala corta en Houston, terminó aterrizando en Tokio, Japón, a más de 8,000 kilómetros de su destino original.

El momento del "trágame tierra"

Calderón abordó en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) confiado en que el personal de la aerolínea había escaneado correctamente su boleto. Sin embargo, tras seis horas de vuelo, la duda empezó a carcomerlo: el trayecto a Houston normalmente dura poco más de tres horas.

Cuando le preguntó a la tripulación qué estaba pasando, la respuesta lo dejó en shock: "Señor, vamos para Tokio".

"El personal se asustó, no entendían cómo me había montado en el avión equivocado. Fue algo bien terrible, no lo puedo ni explicar", relató Calderón a medios internacionales.

Solo con lo puesto y sin medicinas

El drama no terminó al aterrizar en tierras niponas. Víctor se encontró en Japón sin ropa adecuada, sin hotel y, lo más grave, sin sus medicamentos, ya que su maleta sí llegó a Houston mientras él estaba al otro lado del planeta.

En total, el pasajero llegó a Nicaragua con 48 horas de retraso, tras un agotador viaje de regreso desde Japón hacia Estados Unidos para finalmente retomar su ruta al sur.

La polémica se encendió cuando la aerolínea ofreció inicialmente un crédito de $300 dólares como compensación, cifra que ni siquiera cubría la mitad de lo que Calderón pagó por su boleto original. Tras la presión mediática, United Airlines elevó la oferta a $1,000 dólares en créditos de viaje, luego de que el pasajero demostrara gastos por más de $1,095 en hoteles, comida y ropa de emergencia.

Aunque los aeropuertos modernos usan escáneres digitales, este caso ha puesto en evidencia que el factor humano sigue siendo una debilidad. En momentos de alta presión y embarques rápidos, un pasajero puede pasar por la puerta equivocada si el sistema o el personal fallan en la validación manual.

El consejo de Víctor para todos los viajeros: "No se confíen. Pregunten a cada rato si es el avión correcto, porque si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera".

Con información de El Periódico y Telemundo 52.

