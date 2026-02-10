La plaza de la Virgen del Socavón: un rincón de Oruro que late en el sur de La Paz

En la zona de San Miguel (Calacoto), al sur de la ciudad de La Paz, existe un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para la fe, la memoria y la identidad cultural, la plaza de la Virgen del Socavón, un lugar que representa un verdadero pedacito de Oruro en la Sede de Gobierno.

Este espacio, también conocido como la plaza Cantuta o plaza de la Virgen de la Candelaria, alberga desde hace cinco años la imagen de la Virgen del Socavón, una de las advocaciones marianas más veneradas del país y símbolo central del folclore boliviano.

Cada día, vecinos, devotos y visitantes llegan hasta la plaza para colocar flores, encender velas y dejar plaquetas en agradecimiento por favores recibidos. Alrededor del monumento se pueden observar múltiples inscripciones dedicadas a la “mamita del Socavón”, testimonio de la profunda devoción que despierta esta imagen más allá del departamento de Oruro.

La plaza fue diseñada hace aproximadamente seis años y desde entonces se ha consolidado como un punto referencial del sur paceño. La incorporación de la imagen de la Virgen del Socavón, hace cinco años, le dio un carácter especial, convirtiéndola en un espacio de homenaje permanente a la cultura orureña.

Muchas personas llegan hasta allí, especialmente en fechas conmemorativas como el 10 de febrero, cuando se recuerda la Revolución de 1781, o durante la temporada del Carnaval.

