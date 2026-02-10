Vuelve el servicio ferroviario a la Chiquitanía: ¿Cuánto costará el pasaje?

Después de seis años de suspensión, el tren de pasajeros hacia la Chiquitanía volverá a operar desde Santa Cruz hasta la frontera con Brasil. El servicio se reanudará el próximo viernes 27 de febrero, según confirmó Cynthia Aramayo, directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

“Este servicio va a arrancar el viernes 27 de febrero y retorna el domingo 1 de marzo. De ahí en adelante, todos los fines de semana va a ser igual, fomentando el turismo y toda la economía que existe en la región”, señaló.

La autoridad detalló que el servicio fue suspendido inicialmente por la pandemia del COVID-19, aunque también influyó la baja ocupación que registraba el tren en ese momento.

En esta nueva etapa, el servicio se prestará mediante un ferrobús con capacidad para 42 pasajeros, equipado con estándares modernos e incluso con pequeñas salas de reuniones.

El costo máximo del pasaje será de 150 bolivianos hasta Puerto Quijarro, aunque existirán tarifas intermedias que serán definidas por la empresa operadora en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

El ferrobús realizará paradas en todas las estaciones intermedias, incluyendo Roboré, San José y Aguas Calientes, entre otras, con el objetivo de fortalecer el turismo y la economía local.

El servicio será evaluado cada tres meses, principalmente en función del índice de ocupación, que se espera esté entre el 90% y el 100%.

En cuanto a los costos operativos, Aramayo explicó que el mantenimiento de la vía —uno de los gastos más elevados— será asumido por el transporte de carga, lo que permitirá reducir los costos del servicio de pasajeros. Anteriormente, operar el ferrobús implicaba una inversión aproximada de 600 mil dólares al año.

Los horarios e itinerarios oficiales serán publicados en los próximos días.

