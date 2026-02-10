Comité Pro Santa Cruz intermedia soluciones entre YPFB y transportistas

El Comité Pro Santa Cruz ejerció el rol de mediador tras una reunión de cuatro horas que sentó las bases para resolver el conflicto entre YPFB y los mototaxistas. Agustín Zambrana, vicepresidente del ente cívico, señaló que "esto es el inicio de una construcción de solución" que se formalizará este miércoles con la presencia de toda la plana ejecutiva estatal.

La agenda prioritaria del miércoles a las 14:00 busca que las entidades del Estado expliquen detalladamente cómo y de qué forma los sectores podrán acceder a la compensación económica. El objetivo central, según Zambrana, es establecer un primer paso sólido que garantice el resarcimiento por los daños ocasionados a los motorizados.

Otro punto crítico se abordará el 24 de febrero, fecha en la que se deben identificar a las "manos negras" que operan en las supuestas mafias de los combustibles.

"No estamos buscando cabezas en picotas, estamos buscando justicia para que paguen por los daños", sentenció Zambrana al exigir procesos administrativos y judiciales para los responsables.

Finalmente, se ha pedido a YPFB a informar periódicamente sobre la calidad y estado de los carburantes para recuperar la credibilidad frente a la población boliviana. Por su parte, el sector de mototaxistas aceptó un cuarto intermedio en sus medidas, aunque aclararon que se mantienen en emergencia ante cualquier incumplimiento.

