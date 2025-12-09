Asosur pide "sincerar precios" y respalda el fin de la subvención

La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles (Asosur Santa Cruz) expresó este martes su respaldo a la decisión del Gobierno de levantar la subvención a los hidrocarburos y aseguró que la medida es necesaria para garantizar el abastecimiento y combatir el contrabando.

En un pronunciamiento público, el sector señaló que la política de subvención vigente “se ha vuelto insostenible”, afirmando que esta sería la causa principal de los constantes quiebres de stock y la falta de asignación de volúmenes suficientes para atender la demanda interna.

"Sincerar" para garantizar el flujo

Para Asosur, el problema de fondo no es logístico, sino económico. La institución sostiene que una sinceración de precios permitiría tanto a la estatal petrolera como a los importadores privados asegurar un flujo continuo de combustibles.

"Un precio real eliminaría de raíz el incentivo para estas actividades ilícitas (contrabando)", reza el comunicado, sugiriendo que solo así el combustible se quedará en el mercado interno.

Asfixia financiera y calidad del producto

Más allá del abastecimiento, los propietarios de las estaciones de servicio expusieron su propia crisis. Denuncian que operan con márgenes de ganancia congelados mientras sus costos operativos suben constantemente. Por ello, piden que la eliminación de la subvención venga acompañada de una reestructuración de la cadena de valor para hacer viable el negocio.

Finalmente, tocaron un punto sensible para los conductores: la calidad de los combustibles, en ese sentido Asosur afirma que, con precios internacionales, podrán exigir con mayor firmeza que el diésel y la gasolina cumplan estándares óptimos, evitando los problemas mecánicos recurrentes en el parque automotor.

"Asosur Santa Cruz manifiesta su respaldo total y absoluto a la medida de levantar la subvención, de acuerdo a la política de Estado que adopte el actual Gobierno", concluye el comunicado de Asosur.

Mira la programación en Red Uno Play