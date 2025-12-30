Asosur: "Urge que la ANH ajuste sistema para venta a placas extranjeras"

La gerente general de Asosur Santa Cruz, Susy Dorado, informó que el sector espera reunirse este martes con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para aclarar procedimientos vinculados a la venta de diésel a consumidores únicos, tras la emisión de la Resolución Administrativa 212.

Dorado explicó que la reciente Resolución Administrativa 212 establece que, a partir de su vigencia, los usuarios directos podrán cargar diésel presentando únicamente su carné de identidad u otro requisito que determine la ANH; sin embargo, señaló que aún existen aspectos operativos que requieren aclaración.

“Tenemos otra limitación relacionada con el precio internacional de los combustibles que se vende a vehículos con placa extranjera. Actualmente no podemos comercializarles porque el precio vigente es menor al que pagan los bolivianos”, afirmó.

Indicó que este escenario obliga a la ANH a realizar una adecuación en el sistema de facturación automática para reactivar la venta de combustibles a motorizados con placas extranjeras.

“A pesar de que ya existe una Resolución Ministerial, es necesario adecuar los sistemas de facturación automática que están en todas las estaciones de servicio del país. Nuestros productores están pendientes de estas disposiciones”, concluyó Dorado.

